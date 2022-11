Jovanotti, versi d'amore dedicati alla Perla Verde. "Ogni volta che arrivo a Riccione mi ride il cuore"

Un Lorenzo Jovanotti innamorato. Innamorato di Riccione. A cui dedica parole di grande stima, per festeggiare il suo Centenario. Il “Jova” lo fa attraverso un video pubblicato da Claudio Cecchetto, nel giorno in cui si festeggia il patrono della città, San Martino. “Ogni volta che arrivo a Riccione mi ride il cuore”, ha detto Lorenzo senza mezzi termini. E lo fa a poche ore dall’uscita del suo nuovo brano, “Se lo senti lo sai”. Cecchetto è impegnato da settimane a raccogliere gli auguri di compleanno dai “vip” della televisione e della musica. Le parole di Jovanotti arrivano dal cuore, con grande affetto: “Quando parliamo dell’Italia si dice della fondazione di Roma nel 2.500 Avanti Cristo. Firenze, il Rinascimento. Invece Riccione ha 100 anni, è una ragazzina, una pischella. A cento anni è nel fiore della giovinezza, è una città più giovane di New York, di Los Angeles. In Italia non abbiamo solamente città millenarie, abbiamo anche città giovanissime. Tipo Riccione”.

E racconta la sua esperienza riccionese: “Che poi quando sei a Riccione – dice il Jova - ti senti che sei proprio nel nuovo mondo, è bella, devo molto a Riccione e a Claudio Cecchetto che mi ha portato per la prima volta a lavorare a Riccione, a esprimermi attraverso la mia grande passione per la musica. Riccione è una città che ti accoglie e che ti fa sentire subito riccionese. In questo è come New York e Milano, ti senti subito parte del divertimento, della gioia e dell’allegria. Amo la Romagna, sono un romagnolo dentro di me, ma Riccione è un pezzo del mio cuore e sempre lo sarà. Ogni volta che arrivo a Riccione mi ride il cuore. E quindi buon compleanno. Altri 10 mila di questi anni, quando un giorno sarai come Roma allora ne riparliamo. Ora hai tutta la storia davanti”.