Jovanotti "dona" la sua voce ai ragazzi dell'Einstein, spopola "I love you baby" in versione natalizia

Una bella sorpresa di Natale per gli studenti dell’orchestra del liceo Einstein di Rimini. Grazie a un’idea partita dal deejay Matteo Botteghi è stata realizzata in clima natalizio una speciale versione della canzone I love you baby. Ma con un contributo speciale: a prestare la sua voce è stato Jovanotti in persona, che non ha potuto essere con gli studenti al teatro Galli, ma ha comunque dato un fondamentale supporto mettendo a disposizione la sua voce. Matteo Botteghi già da tempo collabora con Jovanotti e si era esibito anche durante il Jova beach tour.

Il video sta letteralmente spopolando sui social. A lanciardo, anche con un video molto emozionante, è stato lo stesso Matteo Botteghi. “Più Natale di così non c’era”, è il commento del progetto realizzato anche grazie alla collaborazione con il teatro Amintore Galli e il Comune di Rimini. Il liceo Einstein ha eseguito una prima fase di registrazione e a ruota i video all’interno del teatro. Il tutto con il supporto degli insegnanti per un progetto che ha regalato grandi emozioni.