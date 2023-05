Jovanotti lancia un messaggio per la 'sua Romagna': "Amo queste terre, qui è nata mia figlia"

Jovanotti ha postato su Twitter un messaggio di affetto e vicinanza per la "sua" Romagna colpita dall'alluvione. Il cantante è particolarmente attaccato al territorio dove, 24 anni fa, è nata sua figlia Teresa. "Amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno passando attraverso questi giorni difficili - si legge nel Tweet. - Ci ho vissuto a lungo, a Forlì è nata la mia Teresa e tante mie canzoni che hanno attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente. Ci torno sempre con molto piacere e da sempre mi sento un “romagnolo” tra riviera ed entroterra. So che vi rialzerete e in queste ore vi penso forte. Forza amici! #romagnamia #emiliaromagna #romagna #emlia #bellagente ??"