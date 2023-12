Da Jovanotti a Laura Pausini, lo Stadium saluta 20 anni di concerti. "Siamo alla fine di un'epoca"

Uno show memorabile per coronare in grande stile l'attività ventennale dell'Rds Stadium di Rimini. Con il concertone di Venditti e De Gregori - che venerdì scorso, 15 dicembre, hanno regalato una performance indimenticabile di fronte a 5 mila persone - è calato ufficialmente il sipario sulla stagione di grandi eventi a cura della gestione guidata dall’Ad di Stadium srl Ernesto de Filippis. Dal 2003 ad oggi, l'Rds Stadium è diventato un punto di riferimento di livello nazionale per il mondo dello show business, ospitando concerti con i protagonisti della musica italiana e internazionale, come pure manifestazioni sportive, culturale e congressuali.

"Non poteva esserci modo migliore per scrivere l'ultimo capitolo della nostra avventura riminese - spiega de Filippis -. 'Gran Finale’ è il titolo che Venditti e De Gregori hanno scelto per il loro tour attraverso la Penisola. Un titolo che, riteniamo, possa prestarsi a sintetizzare anche la chiusura della nostra attività dopo due decenni di successi”.

Stadium fin da subito si è posto la finalità di migliorare le performance prodotte di anno in anno sviluppando un progetto che ponesse le sue fondamenta sulla necessità di dare vita a eventi di sistema coltivando e rafforzando le sinergie con tutti gli attori del territorio: istituzioni, operatori economici, realtà associative.

“Ritengo dunque doveroso – prosegue de Filippis – ringraziare gli operatori con cui in questi anni abbiamo lavorato. In particolare, desidero ringraziare la dirigente del Comune di Rimini Silvia Moni, come pure Willie Santucci e la sua Pulp Concerti, per aver proposto contenuti artistici sempre di primissimo livello, così come i media locali e nazionali. Proprio due delle realtà fra le più popolari in Italia, quali Radio 105 e Rds per più di vent'anni hanno legato il loro nome a Stadium, comprendendone le straordinarie capacità di attrarre pubblico e manifestazioni importanti. Non solo musica ed eventi: l'Rds Stadium si è trasformato anche in un contenitore d'eccezione per manifestazioni sportive di primo piano, e in tal senso mi sento di ringraziare anche l'ex assessore Gian Luca Brasini per il prezioso lavoro di squadra messo in campo, con preparazione e attenzione".

Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2023, l'Rds Stadium ha ospitato 1.400 eventi, per un totale di 5mila giornate di programmazione.

Sul fronte della comunicazione e della promozione, sono stati compiuti 5 milioni di euro di investimenti, generando un impact value media complessivo stimato in 15 milioni di euro. Si calcola che l'attività dell'Rds Stadium abbia prodotto un indotto economico sul territorio pari a 30 milioni di euro (20 euro pro capite). Stadium ha fatto da trampolino di lancio per la partenza di tour di artisti di fama nazionale ed internazionale (Jovanotti, Pausini, Ramazzotti, Ferro, Zucchero, Ligabue, Sfera Ebbasta, Luchè, Gazzelle, Negramaro, Morandi, Pooh, Baglioni, solo per citarne alcuni). Sul palco si sono esibite star del calibro di Steve Vai, Brian Adams, Prodigy.

Sono state ospitate molteplici trasmissioni televisive in prime time con ospiti come Panariello, Morandi, Pausini, Baglioni, e manifestazioni sportive quali Fed Cup di Tennis, Final four di Coppa Italia di volley, Final Eight di calcio a 5 maschile, Final Eight di calcio a 5 Femminile, Final Eight di basket A1, Trofeo Tassoni di basket, Finali dei Campionati di scherma.

Senza dimenticare i grandi musical, gli spettacoli comici e i family show (Jesus Christ Superstar, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, Aggiungi un posto a Tavola, We Will Rock You, Holiday on Ice, Alis, Pintus, Zalone, Brignano, Grillo). Nell’area convention si segnala la partecipazione di alcuni best brand quali Heineken, Ferrero, Peugeot, Whirlpool, Amway, Herbalife, Vodafone, gruppo Rad, Cocacola, Shell, Tempocasa, Tecnocasa.

"La nostra esperienza riminese è arrivata al capolinea - conclude il manager -. Se ci guardiamo alle spalle, vediamo vent'anni scanditi da sfide che abbiamo affrontato sempre con grande professionalità e la volontà di operare in maniera trasversale e sinergica per il bene dell'intero territorio. Rimini è una città che ci ha dato tanto e alla quale crediamo di aver restituito valore, proiettando l'Rds ad alti livelli e facendone un volano in grado di rilanciare il comparto economico e quello turistico della provincia. Per una porta che si chiude, ce ne sono altre che si aprono. La nostra società continuerà a operare in Emilia-Romagna. Abbiamo già in cantiere diverse iniziative che si svolgeranno sempre in Regione e che sveleremo ufficialmente nei primi giorni del 2024".

Sintucci: "Si chiude un'epoca"

"Finisce una fase del palazzetto di Rimini, che negli ultimi 20 anni ci ha visto nella veste di affittuari della struttura e organizzatori di concerti. Solo nel ultimo mese la Pulp concerti ha organizzato Ligabue, Laura Pausini e abbiamo chiuso l'altra sera con Venditti e De Gregori - così in una nota il manager Willie Sintucci -. Questa storia come molti di voi ricorderanno è iniziata nei primi anni 2000 e ha portato al palazzo di Rimini i più grossi nomi della musica italiana, in breve la struttura si è accreditata come uno spazio ideale per le prove, dove molti artisti hanno fatto nascere i loro tour a Rimini con residenze di 10-15 giorni, in alcuni casi come per Zucchero e Laura Pausini questi spettacoli hanno fatto il giro del mondo e in un qualche modo, la musica allo Stadium ha riacceso quella vocazione di Rimini di essere una città musicale, ricca di aneddoti e di avere gli artisti che dormono negli hotel e vivono la città".

"Una visione romantica che negli anni 60 e 70 vedeva i locali di Rimini ospitare tutti gli artisti della propria generazione, fino ai primi anni 2000 quando si e chiusa la stagione dei club di cui mi onoro di aver fatto parte. Siamo qui per ringraziare tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi 20 anni - dice Sintucci -, gli operai, i ristoratori, gli albergatori, i funzionari, i tecnici, i fan che hanno dormito davanti al palazzo, tutti quelli che hanno comprato i biglietti, le forze del ordine e i giornalisti che ci hanno sempre supportato e chiaramente vorrei ringraziare Ernesto de Filippis che forte della sua esperienza nei più famosi palasport italiani ha fatto partire il progetto".

"Ernesto 20 anni fa mi ha contattato per chiedermi se fossimo interessati a fare i concerti nel nuovo palasport di Rimini, ed è sicuramente merito suo se siamo entrati in questa avventura. Vorrei ringraziare la Famiglia Mulazzani, che ha affiancato Ernesto De Filippis al inizio nella gestione e il Comune di Rimini che l ha affiancato finora. Queste righe vogliono essere piu lontano possibile da ogni polemica sul futuro del palazzetto, facciamo da ora i migliori auguri alla nuova gestione e mi auguro che quanto fatto finora sia utile per il futuro della struttura e di Rimini, e anche l’esperienza di De Filippis non si disperda, ma rimanga in città", conclude Sintucci.