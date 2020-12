Junior Rimini Baseball e il canile insieme per aiutare gli amici a quattro zampe

Al via le prenotazioni per calendari e agende a sostegno delle attività del canile “Cerni”. Il 2020 si chiude con 60 adozioni di cani adulti. “Questo 2020 sta volgendo al termine – spiegano le volontarie del Canile Cerni di Rimini - e ognuno di noi avrà buoni motivi per lasciarselo alle spalle. Nonostante l’impossibilità di organizzare eventi nelle nostre strutture, però, siamo riusciti a chiuderlo con risultati positivi, grazie a tutte le persone che ci hanno continuato a seguire e sostenere nel nostro impegno”.

Il 2020 del “Cerni” si chiude con 60 adozioni, un numero davvero importante, se si pensa che le nostre strutture possono ospitare al massimo 40 cani. Inoltre i nostri ospiti a quattro zampe sono tutti cani adulti (non sono ospitate cucciolate) che vengono adottati in seguito alla rinuncia di proprietà (o alla mancata gestione) dei loro precedenti padroni, dopo aver però seguito un percorso di riabilitazione che permette di reinserirli in un contesto corretto. In generale, i cani entrati nel corso dell’anno sono stati 169, di cui 101 con chip e 68 senza chip, 30 gli abbandoni e 9 le rinunce di proprietà. Al via le prenotazioni per calendari e agende 2021, con la collaborazione dello Junior Baseball Rimini

Un contesto di affetto e solidarietà che ha trovato ulteriore conferma nel “sold out” fatto registrare, a settembre, con i diari scolastici dedicati ai più piccoli. Per il 2021 la novità è l’utilissimo e simpaticissimo calendario da tavolo nato dalla stupenda collaborazione con la squadra di baseball della nostra città, Junior Rimini Baseball e Softball e una splendida agenda – a tema cane o gatto - dove è possibile trovare le foto degli animali adottati dal canile di rimini e Vallecchio oltre che una serie di informazioni e consigli per tutte le famiglie a quattro zampe. “Un modo simpatico ed inusuale – concludono le volontarie - per essere sempre presenti, sulla vostra scrivania o nella vostra borsa, ogni giorno dell' anno che verrà”.

Si potranno prenotare le proprie copie solamente tramite whatsapp, al numero 3292255722, scrivendo il vostro nome, cognome e gli articoli che desiderate prenotare. Sarà possibile ritirare entro fine anno presso il canile di Rimini in date prestabilite. In caso di limitazioni sarà possibile la consegna direttamente a casa. Per informazioni: telefono: 0541/730730 - 3292255722 o pagina facebook del canile.