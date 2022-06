“Keeperbattle Beach 2022”, la battaglia dei portieri torna sulla sabbia

Sabato 4 Giugno lo stabilimento balneare n. 70/71 Belaburdela si trasformerà come ormai tradizione in un festoso campo da calcio per la 13 edizione dell’evento “Keeperbattle Beach 2022”, la battaglia dei portieri organizzata da Keepersport Italia. Il fischio di inizio è previsto alle 9 di sabato 4/06, poi via al gioco 1 contro 1 su un campo a due porte. Il principio è molto simile a quello di “Porta a porta”, ossia chi arriva prima a 5 goal si aggiudica la vittoria. Se nessuno dei due portieri raggiunge i 5 goal, la durata massima di una partita è di 6 minuti e mezzo. Il torneo è aperto a tutti i nati prima del 2006. A fine pomeriggio premiazione e festa di chiusura, quando alle 18 presso il Belaburdela si terrà il concerto di Vince Vallicelli con il suo Blues Folk Romagnolo.

“La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, ha un successo in termini di partecipanti e popolarità sempre crescente – spiega Franco Magnani, titolare di Hotel IDA, storica base logistica della Battaglia - i 120 iscritti arrivano a Torre Pedrera con famiglie e sostenitori al seguito, il movimento turistico che si crea è molto interessante per una località balneare come la nostra, senza contare il pubblico che l’evento richiama”.

L’edizione 2022 non vedrà purtroppo attivo il torneo femminile (l’edizione 2021 ha avuto 21 iscritte donne) perché tutte le partecipanti erano portiere di squadre del calibro di Juventus, Milan e altre di serie A passate alla categoria professioniste, purtroppo però le squadre hanno proibito loro la partecipazione a tutti gli eventi extra societari. Per informazioni e iscrizioni (costo 75 euro, comprensivo di divisa e di un paio di guanti Reusch da portiere) chiamare il 340/9724686.