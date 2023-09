Kevin Zannoni si aggiudica l’avvincente sfida di tiro con l’arco che ha fatto da pre-event ufficiale

È Kevin Zannoni il vincitore del MotoGP Arrows Contest, l’avvincente sfida di tiro con l’arco che ha fatto da pre-event ufficiale del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota della MotoE del Team SIC58 Squadracorse, con 205 punti, ha preceduto sul podio Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) che ha realizzato 190 punti e Lorenzo Savadori (Aprilia Racing), terzo con 145 punti. Nella suggestiva Cava dei Balestrieri di San Marino, di fronte ad un pubblico numeroso e divertito, si sono cimentati con arco e frecce anche Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha Team) Michele Pirro (Aruba Racing), Riccardo Rossi, Kaito Toba e Kevin Manfredi (SIC58 Squadracorse), Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), e Mattia Casadei (HP Pons Los40), che hanno messo in pratica gli insegnamenti dei Lunghi Archi di San Marino.

Esprime soddisfazione il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, che ha assistito alla gara insieme al management del Misano World Circuit. “Il pre-event di oggi rappresenta un’occasione di integrazione sinergica perfetta e segna un’ottima partenza per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – le parole del Segretario di Stato -. Tutto nasce dal rapporto che in questi anni abbiamo instaurato con il circuito e che ha permesso di distribuire in maniera piacevole sul territorio gli eventi che anticipano il Gran Premio”.