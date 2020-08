Kiss&Ride e corsie riservate a tpl e taxi: ecco la nuova piattaforma stradale della stazione

Dopo l’ampliamento del parcheggio Metropark, che da qualche giorno ha raddoppiato la disponibilità di posti auto a disposizione degli utenti, prosegue il percorso di potenziamento dell’accessibilità dell’area stazione ferroviaria di Rimini. Va nella direzione del miglioramento della funzionalità di uno degli hub intermodali più grandi della città il progetto approvato dalla Giunta comunale per la riorganizzazione della piattaforma stradale di piazzale Cesare Battisti, area che rappresenta il capolinea della quasi totalità delle linee urbane e interurbane del trasporto pubblico, del Metromare e dei percorsi ciclabili della Bicipolitana.

Il progetto di sistemazione infrastrutturale dell'area Stazione riguarda la riorganizzazione della circolazione e della sosta, attraverso la separazione dei percorsi dedicati al TPL e ai taxi dalla viabilità privata, riducendo quindi i tempi di percorrenza lungo questa arteria fondamentale per la città. Si andrà quindi a realizzare una piattaforma stradale che comprenderà una corsia dedicata alla sosta del tpl, una corsia preferenziale di transito del TPL e Taxi, due percorsi dedicati alla mobilità privata, parcheggi per motorini e sosta per auto per 15 minuti. L’aiuola al centro della piattaforma sarà anche il punto di partenza del camminamento centrale riservato ai pedoni, che consentirà di raggiungere la Piazza della Stazione dall’area di sosta su percorsi protetti e privi di barriere architettoniche. La riorganizzazione prevede anche una modifica della rotatoria tra Via Roma e Via Dante Alighieri: i mezzi che transiteranno su Via Roma in direzione nord-sud non potranno più voltare verso la stazione, che sarà invece raggiungibile attraverso la rotatoria tra Via Roma e Via Cesare Clementini.

La riorganizzazione della viabilità di piazzale Cesare Battisti va ad integrarsi con i prossimi interventi al via in autunno, a partire dallo sfondamento del sottopasso centrale della stazione ferroviaria, che andrà a collegare la zona mare con il centro storico e la riqualificazione del sottopasso lato Nord, in prossimità del grattacielo, che collega piazzale Cesare Battisti e viale Principe Amedeo.

“La riorganizzazione della viabilità di piazzale Cesare Battisti è un nuovo tassello verso la creazione di un hub intermodale sempre più funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di un’area strategica della città, per il flusso di passeggeri che transitano da Rimini, per la vicinanza al centro storico e al mare, per la presenza di un’articolata offerta di trasporto pubblico e privato – sottolinea l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – Si tratta di un work in progress che potrà essere integrato attraverso ulteriori interventi in corso di definizione, a partire ad esempio da opere di miglioramento delle aree di fermata del Tpl. Il potenziamento dell’accessibilità alla stazione è un passaggio indispensabile per proseguire nella trasformazione urbana di quel quadrante di città e per promuovere una mobilità urbana sempre più sostenibile”.

L’intervento approvato dalla Giunta prevede un investimento per 210 mila euro, finanziato attraverso i fondi dello Stato per la mobilità sostenibile inseriti nella manovra di bilancio (legge 160/2019).