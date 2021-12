L'Agente scelto Luca Biagini e il cane Ziko premiati al Convegno Nazionale Sulpl

L'Agente Scelto della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Riccione, Luca Biagini e il cane Ziko, saranno premiati nell'ambito del Convegno Nazionale Sulpl 2-3-4 dicembre all'Hotel Mediterraneo di Riccione. Come da tradizione, nella mattina di sabato verranno conferiti premi agli agenti che si sono distinti nel corso degli anni 2020 e 2021. In particolare, il Comitato Sulpl ha ritenuto di dover tributare un riconoscimento all'unità cinofila, composta dall’Agente Scelto Luca Biagini e dal cane Ziko, per l'importante attività svolta nel contrasto allo spaccio ed al traffico degli stupefacenti. Con le seguenti motivazioni:

"Unità cinofila della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Riccione composta dall'Agente Scelto Luca Biagini e dal cane Ziko

Unità cinofila di notevole competenza e animata da sincera passione ed amore per la specialità, si è distinta in numerose operazioni di ricerca stupefacenti, anche in supporto a forze di polizia di altri Stati. Nel corso del mese di luglio 2021, interveniva in supporto della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, impegnata in una indagine a carico di un Sottufficiale del Corpo medesimo, scoprendo 32 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione, portando all'arresto del sottufficiale e di un cittadino albanese. Esempio di professionalità e dedizione al dovere".

Ziko è in dotazione alla Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Riccione dal 2017 ed è addestrato secondo il metodo su micro particelle SOKKS che viene periodicamente certificato dal Centro di Scienze Cinofile dell'Università di Padova. Si tratta di una certificazione internazionale che rende Ziko un cane affidabile e molto specializzato nel suo campo.

"Come comandante della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Riccione sono molto fiero di questo importante riconoscimento e porgo i miei complimenti all'agente scelto Luca Biagini per la dedizione e la passione che dimostra in servizio - ha detto il comandante Achille Zechini -. E' senza dubbio importante per il Corpo della Polizia Intercomunale poter contare su specialità come l'unità cinofila che si distingue in operazioni di collaborazione e di supporto con le Forze dell'Ordine".

"Anche quest'anno il Sulpl ha scelto Riccione per l'edizione 2021 di un convegno diventato una tradizione per un momento di riflessione e di confronto tra i corpi di polizia locale italiana da oltre 30 anni - ha detto l'assessore alla Sicurezza nei quartieri, Elena Raffaelli -. A nome della città vorrei dare il benvenuto agli agenti di tutte le Polizie Locali italiane punto di riferimento per le comunità e i cittadini che sempre più spesso si distinguono anche con specialità come appunto le unità cinofile".