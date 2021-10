L'aiuto arriva dal cielo: siglata intesa tra il reparto Aeronavale della Finanza e Soccorso Alpino

Siglato un protocollo d’intesa tra il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ed il S.A.E.R., articolazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) operante in Emilia Romagna, al fine di consolidare e potenziare la collaborazione tra le parti nelle attività operative di soccorso in montagna e negli ambienti impervi. Il protocollo riflette a livello regionale i principi della collaborazione consolidata con il protocollo d’intesa nazionale, siglato in data 30 marzo 2021 presso la Caserma “Piave”, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza. A firmare l’accordo locale sono stati il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle di Rimini, Tenente Colonnello Fulvio Furia, ed il Presidente Regionale del S.A.E.R., Dott. Sergio Ferrari. La sottoscrizione del protocollo d’intesa mira ad ottimizzare un’azione sinergica e programmatica, attraverso la messa in campo delle peculiari risorse e consolidati know-how, mediante l’effettuazione di esercitazioni congiunte che contribuiscano a garantire l’affiatamento del personale e il mantenimento di uno standard operativo sempre più elevato.

L’accordo prevede l’impiego dei mezzi aerei della Guardia di Finanza emiliano romagnola ed il personale del S.A.E.R., specializzati nel soccorso sanitario in ambiente impervio, per il conseguimento della massima efficienza, tempestività e sicurezza negli interventi di ricerca e soccorso delle persone disperse o infortunate in montagna operando in linea con i Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse. L’iniziativa si inquadra nelle numerose attività del comparto aeronavale regionale della Guardia di Finanza, cui sono affidati, oltre ai tradizionali compiti di polizia economico-finanziaria ed alle funzioni in via esclusiva di “sicurezza del mare”, anche il concorso nel sistema di protezione civile a conferma della forte vocazione sociale del Corpo.