L'alcol "brucia" 12 patenti, raffica di controlli della Municipale nel fine settimana

Prosegue l’impegno per il contrasto all’abuso di alcol messo in campo dalla Polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incidenti. Un impegno esteso a tutto il territorio comunale, che si concentra soprattutto nei luoghi della movida e che, nelle notti fra venerdì e domenica scorsa, ha consentito agli agenti della squadra giudiziaria, di controllare complessivamente 67 veicoli e sanzionarne 12 per guida in stato d’ebbrezza. Nel turno fra venerdì e sabato mattina sono stati controllati 55 veicoli e le violazioni riscontrate hanno riguardato 3 mancate revisioni, 1 mancata esibizione di documenti di guida, 10 guide in stato di ebbrezza con il ritiro di altrettante patenti.

Tra queste 4 patenti sono state sospese da 3 a 6 mesi, perché i rispettivi conducenti hanno fatto registrare un valore tra 0,50 e 0,80 g/l, per loro anche la multa di 544 euro così come previsto dal Codice della Strada, mentre altri 4 si sono visti notificare la sanzione più grave, che prevede la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sospensione del titolo di guida fino ad 1 anno. Sanzione di 169 euro e decurtazione di 5 punti per due conducenti neopatentati sanzionati ai sensi dell’art 186 comma 3 bis. Nella notte fra sabato e domenica sono stati 12 i veicoli controllati e le violazioni riscontrate hanno riguardato 2 guide in stato di ebbrezza che hanno portato al ritiro delle 2 patenti e 10 controlli di polizia amministrativa e di quartiere.