L’ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci in visita a Coriano

Il 18 luglio il nuovo ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, ha incontrato presso la sede del municipio, il sindaco Gianluca Ugolini e gli assessori Paolo Ottogalli, Anna Pecci, Roberto Bianchi e Anna Pazzaglia. Un incontro molto cordiale durante il quale sono stati toccati svariati argomenti anche in virtù della vicinanza geografica e di confine che accomuna le due realtà. Nel corso di questo primo proficuo incontro gli amministratori e il diplomatico hanno concordato, nell’ambito della massima reciproca collaborazione, di rivedersi a settembre. L’ambasciatore Colaceci nel corso della visita ha ricevuto in dono dagli amministratori una oliera in ceramica con il logo di Terre di Coriano, uno dei prodotti di punta e di eccellenza del territorio.