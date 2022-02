L'Amministrazione di Cattolica getta le basi per il bilancio partecipativo

L’Amministrazione Comunale di Cattolica va avanti nel suo percorso per istituire lo strumento del bilancio partecipativo e prevederne il finanziamento. Già durante la seduta del Consiglio dello scorso 30 dicembre era stato preannunciato come vi fosse l'intenzione di redigere una bozza di regolamento per coinvolgere i cittadini nella governance locale. L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione alle politiche pubbliche, ed in particolare, al bilancio preventivo dell’Ente, cioè alla previsione di spesa ed agli investimenti pianificati dall’Amministrazione. “Con questo strumento – spiega l’Assessore alla Partecipazione, Federico Vaccarini – potremo offrire a cittadini e cittadine di Cattolica la possibilità diretta di avanzare idee per migliorare la nostra città. Idee che concretamente andremo a realizzare grazie ad un preventivo stanziamento di fondi dedicati al progetto. Attraverso il bilancio partecipativo si favorisce la democrazia diretta, i progetti verranno presentati dalla cittadinanza ed i più votati saranno finanziati”.

L’Amministrazione ha lavorato ad una prima stesura del regolamento che ora vuole condividere con la cittadinanza prima della sua approvazione definitiva con successiva deliberazione del Consiglio Comunale. “L’obiettivo – continua Vaccarini - è quello di stimolare la partecipazione anche nella fase preparatoria del regolamento del bilancio partecipativo affinché rappresenti pienamente le esigenze della città”. Tra i punti del regolamento, prevista anche l’istituzione di un apposito “Ufficio Partecipazione” a cura del personale della Segreteria della Sindaca e della Giunta al fine di coordinare e monitorare i processi, programmare e curare iniziative di coinvolgimento della cittadinanza.

È possibile consultare la bozza del regolamento del bilancio partecipativo su www.cattolica.net (link diretto: https://tinyurl.com/bilanciopartecipativocattolica ). Sarà possibile fornire il proprio contributo entro il 13 Marzo 2022 attraverso due modalità: Inviando osservazioni all’indirizzo email: partecipazione@cattolica.net; Fissando un appuntamento presso la segreteria della Sindaca al numero di telefono 0541966513 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30