L'amministrazione di Santarcangelo annuncia che l’area verde di San Michele sarà terminata entro l’estate

Circa una trentina i residenti di San Michele che questa mattina (sabato 13 aprile) hanno partecipato all’ultimo degli incontri del ciclo “L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati” per la presentazione delle dotazioni pubbliche della nuova urbanizzazione adiacente alla SP14 Santarcangiolese che saranno presto a servizio della frazione. La sindaca Alice Parma ha salutato i presenti e sottolineato l’importanza della nuova area, primo vero e proprio luogo di socialità pubblico a disposizione dei residenti della frazione, che avrà una rilevanza per tutto il territorio comunale. “Si tratta infatti di un’area di oltre 7mila metri quadrati di verde – ha ricordato la sindaca Parma – arricchita dalle istallazioni artistiche di Leonardo Blanco, che avrà un grande valore ecosistemico nonché di filtro fra le abitazioni e la strada provinciale, e sarà libera, non strutturata e aperta a ogni funzione”.

L’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti ha invece ricordato come l’abitato di San Michele sia nato attorno a una strada e a una fabbrica, ragione per cui i servizi per i residenti sono sempre stati carenti: “In questo senso l’area verde diventa una dotazione importante per la frazione – ha proseguito l’assessore Sacchetti – nonché primo step di un percorso che continuerà proprio lavorando per dare una prospettiva futura alla ex Buzzi Unicem e alla SP14”. Loris Foschi, dell’impresa costruttrice Le Case di Foschi, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per aver accolto la proposta della ditta di realizzare l’area come opera di urbanizzazione contestuale alle nuove costruzioni. La grande area verde – oltre ai 40 posti auto e ai collegamenti ciclopedonali – sarà terminata per l’estate 2024 e dotata di un sistema di irrigazione e illuminazione delle opere artistiche ideate da Leonardo Blanco.

Proprio l’artista Blanco ha quindi preso la parola per illustrare l’idea e l’ispirazione delle opere: la figura di San Michele Arcangelo, patrono di Santarcangelo e da cui prende il nome la frazione, è l’elemento centrale a cui fanno riferimento i camminamenti e le installazioni artistiche con rimandi sia all’iconografia sia alla storia di San Michele. Le due opere che saranno posizionate nel parco, all’interno di una sapiente composizione paesaggistica realizzata dallo studio Pampa, rappresentano la lotta del santo con il drago e la giustizia (di cui è protettore).