L’amministrazione fa intervenire Geat per risolvere i problemi al sistema di irrigazione degli orti

L’amministrazione comunale di Riccione comunica di aver allertato Geat durante la scorsa settimana a seguito delle problematiche riscontrate negli orti di viale Piemonte e viale Empoli gestiti dagli anziani a causa della siccità e del caldo torrido del mese di luglio. In pratica, le botti utilizzate per l'irrigazione, a causa di un inconveniente di natura tecnica, si ritrovano spesso vuote. A seguito del sopralluogo dei tecnici di Geat, si è provveduto ad adottare un accorgimento finalizzato a una migliore gestione della risorsa idrica, in questo momento più scarsa. Di fatto, vengono chiuse le saracinesche di metà orti per volta, lasciando il tempo alle botti di riempirsi. La sperimentazione in atto di alternare l’apertura e la chiusura delle singole valvole tra la parte bassa e la parte alta degli orti sta dando risultati, tanto che le botti, dopo un periodo di secca, si sono riempite.

“Abbiamo provveduto a ricercare una soluzione immediata e funzionale - osserva l’assessora ai Quartieri Marina Zoffoli -. In caso di un ulteriore peggioramento della situazione potremo intervenire con le autobotti, ma in questo momento l’acqua nei pozzi è ancora presente. Abbiamo soltanto avuto la necessità di razionare l’impiego dell’acqua, facendo in modo che ora tutte le botti siano piene a giorni alterni. Dobbiamo comunque tenere presente che, anche in presenza di acqua, le coltivazioni vengono messe a dura prova da questo caldo torrido. Ci tengo a ringraziare i direttivi degli orti di viale Piemonte e di viale Empoli e i singoli ortolani per l’aiuto reciproco fornito in questi giorni”.