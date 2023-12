L'amministrazione incontra i residenti di Montalbano: nella primavera 2024 i lavori di ripristino dopo l’alluvione

Una sala piena quella che lunedì 11 dicembre al Bar Amati di Montalbano ha partecipato all’incontro pubblico del ciclo “L’accento sulle frazioni”: il bilancio preventivo per l’anno 2024, gli interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo di maggio e le necessità della frazione sono stati gli argomenti al centro della serata. Ad aprire l’incontro, la sindaca Alice Parma che ha salutato i presenti e dato formalmente avvio ai consueti incontri sul bilancio di previsione che sarà tra gli argomenti in discussione nel Consiglio comunale del 21 dicembre prossimo: “Un bilancio molto complesso – ha commentato la sindaca Parma – che porta con sé i progetti del Pnrr e le conseguenze dell’alluvione”.

Prima di lasciare la parola all’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli, la sindaca ha anche illustrato brevemente le procedure in corso per l’avvicendamento del medico di medicina generale delle frazioni di San Vito e Canonica: dopo il pensionamento del dottor Tosi, infatti, l’Amministrazione comunale sta definendo insieme ad Ausl Romagna una soluzione in grado di garantire ai residenti delle due frazioni, e di conseguenza anche degli abitanti di Montalbano, un presidio sanitario regolare. L’obiettivo, ha spiegato la sindaca Parma, è quello di ripristinare la presenza sul territorio entro i primi mesi del nuovo anno.

A seguire, l’assessore Zangoli ha delineato i principali elementi del bilancio di previsione, che per il 2024 conta circa 19milioni di euro di spese correnti a fronte altrettante entrate. Confrontando i numeri con gli anni precedenti, si evidenzia un costante aumento della spesa – legato soprattutto a situazioni straordinarie e all’aumento dei costi dei servizi – mentre la tassazione è rimasta pressoché invariata. Negli ultimi cinque anni l’Amministrazione non ha aumentato le imposte per i residenti, mantenendo la soglia di esenzione Irpef a 15mila euro, uno sbarramento che esclude dal pagamento dell’imposta circa la metà dei santarcangiolesi: degli oltre 16mila cittadini che hanno reddito, circa 7mila sono sotto la soglia di esenzione.

Un secondo elemento di rilievo è dato dalla diminuzione del tasso di indebitamento pro capite: a fronte di costanti investimenti sul territorio, la diminuzione del valore è dovuto alla capacità dell’Amministrazione comunale di intercettare contributi a fondo perduto grazie a un importante lavoro di progettazione da parte degli uffici comunali. Quanto ai servizi alla persona, ha concluso l’assessore Zangoli, a scuola, sport e politiche giovanili sono destinati quasi 3milioni di euro, circa il 15% della spesa corrente. Oltre il 6%, invece, sarà impiegato per le attività dei Servizi sociali: in questo caso si tratta di un valore in aumento a causa dell’incremento della povertà dovuto in primo luogo dagli aumenti dei prezzi delle materie prime e in secondo luogo dagli strascichi della pandemia.

La vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Pamela Fussi ha invece brevemente illustrato i finanziamenti ottenuti dal Governo per gli interventi dei danni causati dall’alluvione, gran parte dei quali saranno utilizzati per la sistemazione delle vie vicinali danneggiate dal maltempo, con importanti deroghe alla stringente normativa relativa a queste tipologie di strade. Per tutto il territorio comunale è previsto un finanziamento di 1milione e 700mila euro, parte del quale sarà destinato proprio alla frazione di Montalbano: 463mila euro per via Fornello, 58mila euro per via Montanari, oltre 600mila euro per altre strade vicinali, diverse delle quali nella frazione di Montalbano. “Gli interventi saranno realizzati nella primavera del 2024 – ha concluso la vice sindaca Fussi – quando le condizioni meteo saranno più favorevoli al consolidamento delle opere. Il cimitero di Ciola, infine, è oggetto di verifiche relative agli smottamenti che si sono verificati su due versanti del perimetro”.