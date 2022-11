L'amministrazione ripropone contributi straordinari per le famiglie in difficoltà

Vista la situazione di disagio economico legato all'aumento dei costi delle utenze e dei beni di prima necessità, l'Amministrazione Comunale ha stabilito l'apertura di un'ulteriore edizione del bando Obiettivo Famiglia. Tra le novità, la previsione di un contributo per il risparmio energetico: si tratta di un contributo destinato a quanti hanno acquistato o acquistano strumenti domestici per il risparmio energetico della propria abitazione, come ad esempio valvole termostatiche, centraline di regolazione del calore, lampadine led a basso consumo, riduttori di flusso per rubinetti e ogni altro strumento utile per il risparmio energetico, secondo i consigli dell'ENEA allegati al modulo di domanda.

Altra novità: per accedere al bando la soglia massima di ISEE è di € 28.000. Rimane invariato, invece, il requisito di un patrimonio mobiliare inferiore ad € 10.000 al 30.09.2022. La volontà dell'Amministrazione è quella di “raggiungere anche quelle famiglie con redditi medio-bassi, generalmente escluse da contributi e bonus statali, e ugualmente provate dalla situazione di crisi”. La misura a sostegno della famiglia prevede l'erogazione di contributi per risparmio energetico, mutuo prima casa, bollette (contributo riservato agli ISEE tra € 12.000 e € 28.000), nido d'infanzia, spese scolastiche, corsi e laboratori artistico-culturali e sportivi.