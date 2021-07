L'analisi dei dati sul Covid, nell'ultima settimana aumentato il numero dei positivi nel riminese

L'ausl Romagna ha pubblicato i dati su base settimanale dell'andamento dell'epidemia di covid nel territorio di sua competenza e, dall'analisi del periodo compreso tra il 28 giugno e il 4 luglio. Nella settimana di riferimento, si sono verificate 80 positività su un totale di 17.745 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 0,5 per cento, mostrando, anche in questa settimana, una progressiva stabilizzazione dei dati relativa ai nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo. Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 5 luglio, si registra la quota di 7 ricoveri, con una diminuzione di 5 ricoverati rispetto alla settimana precedente, mantenendo l'azienda all'interno del livello verde del Piano ospedaliero Covid.

I dati della provincia di Rimini indicano un lieve incremento dei nuovi positivi che, da 15 della scorsa settimana, passano 26 ma allo stesso tempo si è registrto un abbassamento per quanto riguarda l'ospedalizzazione dei malati. Anche a livello della Romagna il numero dei ricoveri vede una decisa flessione con solo 7 persone che sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Per quanto riguarda i decessi, invece, la settimana in analisi non ha avuto morti a causa del Covid. Sul fronte della campagna vaccinale, in provincia di Rimini sono 169731 le persone a cui è stata somministrata la prima dose e 93152 quelli che hanno concluso il percorso con l'88% degli over 80 immunizzati, dato che scende al 48% per la fascia 70-79, 49% per la fascia 60-69, 38% per la fascia 50-59, 14% per la fascia 40-49, 11% per la fascia 30-39, 8% per la fascia 20-29 e 1% per la fascia 12-19.

“Un’altra settimana positiva, commenta Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna, dal punto di vista del numero dei contagi, che sul versante dell’occupazione dei posti letti. Tutto questo ci conforta sicuramente, ma dobbiamo mantenere precauzione e attenzione. Ora più che mai la priorità è immunizzare il maggior numero di persone. In particolare, in questo momento è fondamentale il coinvolgimento della popolazione di età compresa tra i 60 e i 69 anni che, anche in Romagna, come nel resto del paese , mostra percentuali di adesione più basse, e dei più giovani, anche in vista della riapertura a settembre della scuola. E proprio per favorire la massima partecipazione, stiamo organizzando anche ulteriori iniziative di vaccinazione ad hoc, in orari e luoghi dedicati. Oggi è il momento di “Prevenire” e pensare al domani, con la vaccinazione, per evitare per quanto possibile scenari evolutivi in autunno. Rinnovo quindi l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati di farlo, e farlo in fretta. I vaccini sono la migliore arma che abbiamo, anche contro la minaccia delle varianti”.