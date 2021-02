L'Anpi al lavoro per una due giorni dedicata al tesseramento: le iniziative nel riminese

Nelle giornate di sabato e domenica, in tutta Italia l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) organizza le giornate nazionali del tesseramento. Numerose sono le iniziative messe in campo, molte delle quali, a causa della pandemia, con svolgimento online e in diretta streaming. Ma ci saranno anche numerose presenze di gazebo e banchetti così come molte sedi saranno aperte per accogliere, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, coloro che vorranno iscriversi all’associazione per l’anno in corso. "Anche la provincia di Rimini è presente in questa ricca offerta di iniziative e precisamente nei comuni di Cattolica, Coriano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio", afferma la presidente Anpi Giusi Delvecchio.

Questo il programma delle giornate: a Cattolica presenti con il banchetto sabato mattina presso l’area mercato settimanale (P.zza De Curtis ang. Via Viole) e domenica pomeriggio in via Mancini, lato Palazzo del Turismo. A Coriano la locale sezione dedicata ai F.lle Ciavatti allestirà un banchetto per il tesseramento sabato mattina in via Bodolino ang. Via M.L.King. A Santarcangelo di Romagna la sede Anpi in P.zza Ganganelli, sotto al portico del comune, sarà aperta nella giornate di sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e di domenica dalle 16 alle 18. Nell’occasione si raccoglieranno anche le firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare “contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti" e si proietterà l'intervista realizzata l'8 e il 9 febbraio 2021 all'artista riminese Vittorio D'Augusta, autore dell'opera "Biblioteca di pietra" posta sul porto di Rimini, dedicata a tutte le vittime dei conflitti di confine e delle foibe. A Verucchio la sezione locale allestirà un banchetto per il tesseramento sabato mattina in Piazza Europa.

Oltre alle iniziative locali, numerose saranno gli eventi in diretta streaming organizzati in tutta Italia e alle quali ognuno si potrà collegare da casa.