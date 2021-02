"L'antenna 5g non è a norma", presentato esposto in procura

Per i residenti l'antenna 5g, installata in via delle Fosse a ridosso del centro storico di Rimini, "non è a norma" e contestano alcune incongruenze nella procedura autorizzativa dell'installazione del dispositivo presentando un esposto alla Procura della Repubblica. A lanciare l'allarme sono gli abitanti della zona di via Saffi che hanno espresso le loro preoccupazioni al Comune di Rimini, ad ARPAE e all'AUSL Romagna ma, dai destinatari delle missive, non sarebbero arrivate chiare e precise risposte su tutte le perplessità avanzate. "Quello che preoccupa - spiegano i residenti - è che questo dispositivo è sito in una zona altamente popolata del centro storico: si trova nelle vicinanze delle Scuole elementari Enrico Toti, alla Casa di riposo “Valloni” e alla scuola Materna La Lucciola oltre ad essere, come già detto, collocato in un punto in cui vi è alta densità abitativa. Tralasciando il danno paesaggistico del centro storico, la rimozione dell’impianto punta alla tutela della salute pubblica cercando di trovare un compromesso fra questo valore e l'innovazione tecnologica con impianti fuori dal centro urbano".

Nell'esposto in Procura, poi, i cittadini si sono addentrati nelle questioni più tecniche sulla realizzazione dell'antenna. Incongruenze che "mettono in dubbio la legittimita? della possibilita? di poter realizzare suddetto impianto". Sul fronte autorizzativo, infatti, secondo quanto inviato ai magistrati non sarebbe "stata effettuata la pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'autorizzazione per un problema tecnico". Allo stesso tempo problemi analoghi ci sarebbero nella valutazione dell’impatto elettromagnetico e nelle misurazioni del campo elettromagnetico generato dall'antenna.