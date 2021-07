L'"appeal" della vaccinazione in calo a Rimini, il Comune: "Unica soluzione per uscire da pandemia"

Vaccinarsi è "l'unica soluzione per uscire, tutti insieme, dalla pandemia sanitaria". Per questo il Comune di Rimini, insieme all'Ausl Romagna, al volontariato e all'associazionismo locale, sviluppa servizi e facilitazioni, dai trasporti gratuiti alle sedi vaccinali agli open day, dalle vaccinazioni last minute ad appuntamenti ad hoc in sedi e orari specifici. Il siero, sottolineano da Palazzo Garampi, è l'unica arma per "evitare un ritorno al passato, ad un autunno che, con la fine dell'estate, riporti in alto il rischio di nuove ondate di contagi". Inutile illudersi che tutto sia finito, "l'appello" che lancia l'amministrazione è "trasversale, perché i dati mostrano che dopo uno scatto iniziale, che sta contribuendo ai dati confortanti sulla diminuzione dei contagi, stiamo assistendo ad un calo delle vaccinazioni". La priorità, prosegue, è "vaccinare il maggior numero di persone, di ogni fascia di età". A partire da quella 60-69 anni, che ha "percentuali più basse di vaccinazione" e dai più giovani che dovranno tornare a scuola. Senza dimenticare che "più insegnanti, più operatori scolastici e più ragazzi saranno vaccinati già a settembre, più alta sarà la probabilità di delegare la didattica a distanza nei ricordi di un passato che vogliamo lasciarci alle spalle". I vaccini sono "sicuri ed efficaci" per cui Palazzo Garampi sprona le famiglie a prenotare i vaccini per i figli: "Ci sono due mesi per completare il lavoro e farci trovare pronti all'autunno. Occorre però che ognuno faccia la propria parte con senso di responsabilità".