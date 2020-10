L'appello di Sacchetti (Pd): "Il nemico è il covid, non infettiamoci del virus del populismo"

Il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti torna a lanciare un appello pubblico ai rappresentanti nelle istituzioni ma anche ai cittadini comuni al fine di perseguire unità e collaborazione. "E’ il momento della coesione, dell’unità d’intenti anche fra chi ha pensieri differenti, di mostrarsi uniti e compatti per contrastare quello che è il vero nemico: il Coronavirus. In questi giorni di tensione la politica deve mostrare il suo volto migliore e non infettarsi del virus della facile strumentalizzazione e del populismo a caccia del consenso sulla pelle dei cittadini. E’ il momento in cui essere davvero comunità".

Prosegue Sacchetti: "Accusarsi gli uni con gli altri e prendersela con chi protesta (in maniera civile ovvio, altra cosa sono gli assalti delinquenziali di “professionistti” mascherati da manifestanti) non solo è sbagliato, ma allontana dalla battaglia per la salute collettiva. Così come è sbagliato pensare ci siano lavori e attività non essenziali girandosi dall’altra parte davanti a disagi che non sono nostri: il nostro compito è compensare le perdite di coloro a cui si chiede un sacrificio fatto di limitazione negli orari e nelle aperture in modo certo, rapido ed efficiente", incalza Sacchetti, evidenziando: "Nelle piazze che si riuniscono in questi giorni c’è rappresentata la paura profonda delle persone per la salute economica oltre che per quella fisica e con queste persone che la evidenziano in maniera civile abbiamo non solo la responsabilità ma anche il dovere di dialogare. Facendo però seguire a spiegazioni e rassicurazioni anche azioni celeri e concrete".

"E’ vitale che il ‘Decreto ristoro’ entri in vigore subito e soddisfi le richieste di tutte le parti colpite dal nuovo Dpcm indennizzando le attività chiuse immediatamente. Perché è vero che nessuno al governo ha la bacchetta magica per bloccare un virus infido e letale dall’oggi al domani, ma è vero anche che i sacrifici richiesti devono avere un contraltare immediato e sicuro. E qui entrano in gioco la politica e gli uomini delle istituzioni” prosegue il segretario: “Dopo la Fase 1 il Governo ha ottenuto quel grandissimo risultato che si chiama Recovery Found e porta risorse (tante) conquistate in Europa da investire oggi per stare meglio domani. Infrastrutture, mondo digitale, welfare europeo, green new deal sono le priorità e in questa Fase 2 dovremo quindi impegnarci a trasformare queste risorse in maggiore equità, giustizia e soprattutto efficienza di una macchina burocratica mostruosa che affanna ogni buon intento e spesso crea impedimenti o rende debole anche le azioni migliori".

Quindi la chiosa: "Le chiusure stabilite dal Dpcm rischiano di far passare il messaggio che a pagare siano sempre i soggetti più fragili: gli esercizi pubblici o l’impresa creativa o sportiva spesso gestita dai più giovani. Fascia sociale già più esposta alla precarietà di oggi e a quella di domani. Ed è anche la pesantezza della macchina burocratica – in difficoltà a riorganizzare il trasporto, la didattica o a raddoppiare i controlli – a farlo passare, Il nostro impegno in questi giorni, nelle amministrazioni e nei rapporti col governo, andrà quindi proprio in questa direzione: faremo il possibile perché questa Fase 2 si trasformi nell’occasione di avere un Paese più efficiente e più giusto. Ascoltando i bisogni e le preoccupazioni per dare risposte concrete con unità e determinazione e senza lasciare indietro nessuno".