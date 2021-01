L'archivio dell'orrore, nel computer trovati migliaia di video e immagini pedopornografiche

Migliaia di files dal contenuto raccapricciante che, con foto e video, riprendono abusi sessuali su neonati e bambini commessi da adulti. A scoprire l'archivio dell'orrore, custoditonel computer di un 30enne riminese, sono stati gli inquirenti della polizia Postale di Rimini che hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione che il ragazzo condivide con la madre. A ordinarla la Procura di Bologna che sta indagando su un giro di pedopornografia on line nel quale è finito anche il riminese. Appena i files sono stati individuati nell'hard disk, per il 30enne sono scattate le manette. Sono in corso ulteriori indagini per cercare di ricostruire la rete del pedofilo.