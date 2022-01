L'aria torna respirabile, terminano le misure d'emergenza

Torna ad essere respirabile l'aria in provincia di Rimini dove, da giorni, erano in atto le misure d'emergenza per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Con la riduzione dei Pm10, come evidenziato dall'ultimo bollettino ARPAE, a partire da sabato 29 si torna alla normalità dopo una situazione critica che andava avanti dallo scorso 18 gennaio. Il prossimo bollettino ARPAE verrà emesso lunedì 31 gennaio.