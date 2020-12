L'assalto al bancomat fallisce: ladri in fuga a mani vuote

Asssalto al bancomat nella notte tra lunedì e martedì. Verso le tre una banda di malviventi ha preso di mira la filiale di Riviera Banca di via Caduti di Marzabotto a Rimini ma, dopo aver minato lo sportello automatico con la classica tecnica della "marmotta", qualcosa è andato storto e i ladri sono fuggiti senza farlo esplodere. Nella mattinata di martedì è stato necessario far intervenire gli artificieri da Bologna per disinnescare l’ordigno, nel frattempo il bancomat è stato presidiato da una pattuglia della Polizia di stato.