L’Assemblea Generale della Camera del Lavoro CGIL Rimini ha eletto la nuova Segreteria confederale. Ne faranno parte, oltre alla Segretaria generale Isabella Pavolucci: Francesca Lilla Parco, già in Segreteria confederale e a capo della Federazione dei chimici e tessili (FILCTEM); Guido Biagini, Segretario generale della federazione dei lavoratori della comunicazione (SLC); Cristian Lucarelli, proveniente da Funzione Pubblica CGIL.

Isabella Pavolucci, nella sua relazione davanti all’Assemblea Generale CGIL, ha tracciato l’agenda della Segreteria confederale per i prossimi mesi. Concluso con il XIX Congresso nazionale CGIL a Rimini, l’organizzazione sarà impegnata su tutti i fronti per la Pace, a partire dal sostegno al flash mob di Rete Pace Rimini del prossimo 2 aprile alle 17:30 davanti all’Arco di Augusto. Nell’ambito del percorso nazionale unitario tra CGIL CISL UIL nelle prossime settimane prenderà avvio una campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e nelle Leghe dei pensionati su fisco, difesa della sanità pubblica e recupero del potere di acquisto di salari e pensioni.

Le conclusioni dell’Assemblea Generale sono state affidate al Segretario regionale CGIL Paride Amanti che ha posto l’accento sul carattere antifascista dell’organizzazione e sulle iniziative unitarie delle prossime settimane che, in assenza di risposte adeguate da parte del Governo, porteranno la CGIL alla prosecuzione della mobilitazione.