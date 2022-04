L'assessore Montini in visita al Caar: "Struttura sempre più attenta alla sostenibilità ambientale"

Visita al CAAR – Centro Agro Alimentare Rimini per l’assessora all’Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini che in mattinata ha incontrato il presidente Gianni Indino e la direttrice Cinzia Furiati. “Avere con noi l’assessora Anna Montini per una visita al CAAR è stato un vero piacere – dice il presidente Gianni Indino -. È stata l’occasione per illustrarle il nostro core business, le iniziative e le novità che stiamo portando avanti anche sul piano ambientale, a cominciare dall’implementazione dell’impianto fotovoltaico che ci darà la possibilità di inquinare meno e allo stesso tempo di avere notevoli risparmi per i nostri operatori. È di questi giorni, inoltre, la firma sul contratto con una società che ci permetterà il prossimo anno di avere l’energia green necessaria per il nostro lavoro. L’assessora Montini ha mostrato grande attenzione anche al nostro lavoro sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che ha raggiunto ottimi risultati. Un percorso virtuoso su vari fronti, che intendiamo portare avanti con sempre maggiore impegno con l’obiettivo di avere una struttura sempre più sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico, augurandoci di arrivare al traguardo quanto prima”.

“Visitando il CAAR ho avuto un’ottima impressione – dice l’assessora all’ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini – sia per l’operosità delle persone che ci lavorano, sia per l’organizzazione dei servizi e della struttura in sé, che si dimostra sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. L’ulteriore installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del centro agroalimentare, che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti, è un’operazione che apprezziamo e che andrà a sicuro vantaggio della comunità locale e della società nel complesso. Un altro piccolo-grande passo verso la transizione energetica, che è tra le priorità della nostra amministrazione”.

“Siamo contenti che l’assessora Montini nella sua visita sia stata colpita favorevolmente dal nostro centro – spiega la direttrice Cinzia Furiati -. Abbiamo apprezzato la volontà di collaborazione e l’ascolto mostrato sia per quanto riguarda i progetti di sviluppo in chiave ambientale, sia sulle criticità su cui insieme vogliamo andare ad operare nell’ottica di un costante miglioramento. Valuteremo come organizzare al meglio la manutenzione degli spazi adiacenti al CAAR e lavoreremo sulla regolamentazione dei rifiuti interni al centro per la quale anche il Comune di Rimini, come socio del CAAR, si impegnerà a discuterne con i referenti di Hera per trovare soluzioni condivise”.