L’associazione Alzheimer Rimini organizza un corso per "allenare la memoria"

L’associazione Alzheimer Rimini organizza un corso di Memory Training (allenamento della memoria) rivolto a persone sopra i 65 anni che desiderano conoscere come funziona la memoria, come mantenerla allenata preservandone la funzionalità cognitiva e come imparare strategie che aiutino a ricordare meglio gli impegni e le cose da fare nella vita di tutti i giorni.? In ogni incontro saranno svolti degli esercizi cognitivi per acquisire delle “mnemotecniche” da utilizzare nella quotidianità, migliorando la propria capacità di memorizzare. ?Alla fine di ogni incontro verranno rilasciate delle schede e degli esercizi per mantenere attiva la propria memoria.??Il corso sarà svolto in Via Covignano 238 a Rimini, presso la sede di Volontaromagna e condotto dalla psicologa Francesca Mandaletti a partire da lunedì 7 novembre. Gli incontri, 10 in totale, saranno ogni lunedì dalle 15.15 alle 16.45 per un massimo di 15 persone.??Per partecipare al corso è necessaria la tessera sostenitore di Alzheimer Rimini (costo 30 €) che permetterà di partecipare alle iniziative dell’Associazione per tutto il 2022 e una compartecipazione al progetto di 50 €. Il contributo totale richiesto sarà quindi di 80 €.? Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre chiamando il numero 340 413 0218.