L'associazione "Il Cuore di Luca Petitti" consegna una borsa di studio a un alunno del liceo Einstein

A quattro anni dalla tragica scomparsa di Luca Petitti, deceduto a soli 28 anni, continua l’impegno dell’associazione di volontariato “Il Cuore di Luca Petitti Odv”, costituita dai famigliari e dagli amici di Luca con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione, di raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori e devolvere borse di studio a favore degli studenti. In particolare, l’associazione sta continuando a sviluppare il progetto di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie riguardante il primo soccorso; dopo aver donato tre defibrillatori di ultima generazione al liceo scientifico ‘A. Einstein’, alle scuole primarie ‘Toti’ e alla scuola d’infanzia ‘La lucciola’ di Rimini. I rappresentanti dell’associazione, Anna, Giampiero ed Emma per il terzo anno consecutivo, hanno consegnato questa mattina una borsa di studio per meriti scolastici a Giacomo Pucillo, alunno del liceo scientifico ‘Einstein’. Uno degli scopi dell’associazione è valorizzare la volontà di imparare dei giovani meritevoli affinché credere nelle proprie capacità, nella forza delle proprie scelte, possa difendere valori come impegno e coerenza. La consegna è avvenuta alla presenza del dirigente scolastico Cristian Montanari.