L'associazione Libera sale in cattedra per parlare di Agromafie

Giustizia sociale, ambiente e agromafie: questi i temi che saranno affrontati in una 'lezione' diversa dal solito per gli studenti dell'istituto Severo Savioli di Riccione, ospiti nell'aula Magna del liceo Volta. A organizzare l'incontro è Libera Rimini in collaborazione con l'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Nel corso della mattinata quindi prenderanno parola Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Elisa Sermarini, responsabile della comunicazione della Rete dei numeri Pari, che si occupa di politiche sociali per Libera contro le mafie. Inoltre parteciperanno Massimiliano Ugolini, presidente di Legambiente Valmarecchia ed Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e curatore del Rapporto Ecomafia. "Verranno affrontati tutti temi cari all'agenda di Libera- sottolinea Maria Ferraris, referente di Libera Rimini- non si può prescindere dal considerare quanto le mafie traggono profitto dai danni all'ambiente e dalle frodi alimentari". La mattinata si concluderà con il pranzo preparato dagli studenti utilizzando in gran parte prodotti di Libera Terra, provenienti dai beni confiscati alle mafie.