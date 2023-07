L'Ausl denuncia i tiktoker che hanno simulato un'emergenza per "scroccare" un passaggio all'ambulanza

Dopo la diffusione sui social del video dei due tiktoker magrebini che, per "scroccare" un passaggio, hanno simulato un malore l'Ausl ha deciso di denunciare gli autori che si sono fatti beffe del servizio di emergenza. Sulla questione aveva già preso posizione il presidente degli infermieri Colamaria che si domandava "Cosa sarebbe successo se contestualmente ci fosse stata la necessità delle medesime risorse sanitarie?". A stretto giro è arrivata anche la replica dell'azienda sanitaria con il dottor Maurizio Menarini, direttore Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna che ha spiegato come "In merito al video che circola sul web, nel quale viene effettuata una chiamata alla centrale operativa 118, si sottolinea che gli operatori hanno eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l'equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l'accompagnatore al Pronto Soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage ed accettazione.

Dopo alcuni minuti si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso".

"Stigmatizzando in modo assoluto il fatto - prosegue Menarini - l' Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato. Il comportamento del personale AUSL è stato impeccabile, e va ricordato come, grazie all'impegno di professionisti sanitari e tecnici del sistema 118 Romagna e della rete ospedaliera dei pronto soccorso è possibile dare risposte adeguate alle reali emergenze con tempestività e qualità. Fenomeni vergognosi ed in nessun modo giustificabili, come quello riportato nel video, devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura "civica" che ne consenta il più appropriato utiilizzo"