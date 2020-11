L'Ausl implementa procedure e personale per i tamponi

"Continua l'impegno dell'Azienda Usl per la gestione, nella maniera più celere possibile, dei pazienti colpiti da Covid 19 in ogni fase della malattia, nonostante le difficoltà dovute all'alto numero di casi". In una nota stampa l'azienda ha comunicato una serie di misure, annunciate nei giorni scorsi, che sono state attivate per rendere più spedita la gestione dei tamponi. In particolare l'attivazione di convenzioni con laboratori privati che arriveranno a processare 2.500 tamponi al giorno. Contestualmente sta iniziando l'utilizzo di tamponi antigenici che hanno tempi di processazione più veloci e che saranno utilizzati per gli esami di screening per particolari categorie di utenti (sanitari, forze dell'ordine e altri), dei quali sarà conseguentemente sgravata l'attività di analisi dei tamponi legati a contact tracing e gestione dei pazienti.

Va poi rimarcato che la crescita dei casi positivi ha determinato un importante aumento dei provvedimenti di quarantena e delle relative comunicazioni alla cittadinanza, attività che a sua volta richiede tempi non trascurabili. L'Azienda si è dunque attivata per sostenere, dal punto di vista amministrativo, anche questa parte di attività. Si è in primo luogo continuato a lavorare sul fronte degli operatori, andando ad individuare dipendenti amministrativi di altri settori, che si sono resi disponibili a supportare l'attività di comunicazione con l'utenza.

Sono state inoltre già attivate 10 nuove postazioni lavorative per personale inviato dalla Protezione Civile, che si ringrazia per la preziosa collaborazione, e che si affianca all'Esercito, impegnato sul fronte dei drive thru. Così come si ringraziano le Amministrazioni comunali che stanno mettendo a disposizione loro dipendenti con la medesima finalità. Infine un passaggio importante anche dal punto di vista tecnologico: è stata infatti effettuata l'informatizzazione delle procedure amministrative relative ai provvedimenti di quarantena e di relativa conclusione che consente il tempestivo invio dei provvedimenti, direttamente ai cittadini interessati.