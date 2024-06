L'autopsia esclude una morte violenta per Daniele Di Marino

Nessun trauma violento che possa averne provocato il decesso. Questo il primo risultato dell'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica ed eseguita nella giornata di mercoledì, sul corpo di Daniele Di Marino il docente universitario deceduto improvvisamente all'età di 42 anni dopo aver trascorso la serata di sabato scorso in un locale della Riviera riminese in compagnia della compagna incinta. Per il professionista, originario di Roma ma residente a Como, il medico legale Arianna Giorgetti non ha trovato un perchè su cosa possa aver provocato l'arresto cardiocircolatorio e, al momento, si attende l'esito delle analisi tossicologiche per cercare di individuare la causa del malore fatale. Il sostituto procuratore, al termine dell'esame autoptico al quale ha partecipato anche un consulente dei famigliari di Di Marino assistiti dall'avvocato Lorenzo Mazzeo del Foro di Roma, ha disposto il nullaosta per restituire la salma ai parenti.

Il docente universitario dell'Università Politecnica delle Marche, impegnato nella ricerca contro il cancro e volontario per la Croce Rossa Comitato Locale di Como dove durante il picco della pandemia da Covid-19 si era recato a Bergamo come capo equipaggio su un'ambulanza, era in vacanza a Torre Pedrera e sabato 15 era andato con la compagna a trascorrere la serata al Becky Bay dove era in programma un evento musicale. Secondo quanto emerso, il 42enne durante i balli in pista aveva "pogato" con altre persone ma, come è stato accertato dall'autopsia, gli eventuali colpi ricevuti non avrebbero un nesso di casualità con quanto accaduto poco dopo.

Di Marino, verso le 23.30, aveva lasciato il locale sulla spiaggia bellariese per avviarsi verso l'albergo sempre insieme alla compagna quando, arrivato sul lungomare, si è accasciato improvvisamente a terra perdendo i sensi e non rispondendo più alle sollecitazioni. L'allarme lanciato dalla donna ha fatto accorrere i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno cercato disperatamente di rianimare il docente ma alla fine si sono dovuti arrendere col medico che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul lungomare erano intervenuti i carabinieri che avevano poi presentato una relazione al pubblico ministero di turno con quest'ultimo che, come atto dovuto per effettuare l'autopsia, ha aperto un fascicolo d'indagine a carico di ignoti.