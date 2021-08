L'autovelox della Municipale non perdona: in un mese 258 multe per eccesso di velocità

Sono 258 le violazioni per eccesso di velocità rilevate in poco più di un mese a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana dagli agenti della Polizia Locale Valmarecchia. Questo il bilancio dell’attività del Comando di via Andrea Costa dall’inizio del mese di giugno fino alla metà di luglio: tra le violazioni più rilevanti, gli agenti hanno sanzionato due automobilisti che transitavano per il centro abitato di Santo Marino (Poggio Torriana) a oltre 90 chilometri orari. Il 29 luglio, la Polizia di vallata è intervenuta invece in via Ugo Bassi, all’incrocio con via della Libertà (Santarcangelo), dove un incidente ha coinvolto il conducente di un ciclomotore. Se le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire, quello che è invece emerso fin da subito dai controlli degli agenti è che il conducente era privo di patente di guida, violazione per la quale era già stato sanzionato in precedenza. L’attività della Polizia locale proseguirà anche nelle prossime settimane e riguarderà soprattutto il controllo per il rispetto dei limiti di velocità in via Canonica – dove le pattuglie si sono intensificate a seguito dell’istituzione del limite dei 70 chilometri orari – sulla SP13 (Provinciale Uso) e sulla via Emilia nel territorio di Santarcangelo; sulla Marecchiese, sulle strade provinciali San Marino e Santarcangiolese per i Comuni di Verucchio e Poggio Torriana.