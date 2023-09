L'autunno fiorisce in città, Giardini d'Autore si chiude con tante curiosità

L’ultima scia d'estate lascia spazio all'autunno che irrompe a Rimini con fioriture, piante ornamentali e colori brillanti per celebrare la bellezza. Le novità sono state tantissime, dall’anteprima dell’Agapanthus Black Jack alle orchidee, i dhiantus, le ruellie, piante innovative come la margherita elettrica, la berberis thunbergii “orange sunrise”, la yuzu e la pianta grassa senza spine coryphantha elephantidens cv.spineless fino a tante altre curiosità per ricreare veri e propri giardini d’autore che daranno colore agli spazi verdi per tutto l’inverno. È stato un viaggio tra i colori più belli della natura: l’arancio delle zucche ornamentali, i rossi, i gialli e i verdi dei peperoncini, le sfumature vivaci di echinacee, aster, dalie, aceri, amaranti e ninfee insieme alle tonalità ambrate delle graminacee nel pieno del loro splendore.

Gli spazi della città nel cuore di Rimini si sono aperti aduna contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi capace di stupire e di aprire sguardi su scenari e suggestioni sempre nuove. Grazie alla collaborazione con i Musei di Rimini, alla mostra Oltre il mare di Marco Pesaresi e allo speciale Circuito dell’Arte, un connubio perfetto tra natura e cultura ha saputo valorizzare il week end firmato Giardini d’Autore, mettendo in comunicazione i nuovi punti di riferimento di Rimini e creando una mappa che unisce monumenti storici e contenuti artistici.

Tantissimi i laboratori per i piccoli giardinieri nella Giardini Kids, con il progetto Imparare dalla Natura e la Fattoria Urbana, in collaborazione con il Gruppo Hera, per far vivere il verde a misura di tutta la famiglia. L’evento è stato occasione per celebrare ancora di più il percorso di riqualificazione della città grazie al progetto Capitale Green, ideato e promosso da Anthea per valorizzare e condividere il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che crea un dialogo con la cittadinanza e contribuisce a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato. In questa occasione è stato possibile grazie alla proiezione del Docufilm Materia Viva promosso da Erion Weee e Libero Produzioni per sensibilizzare la comunità sull’importanza di modificare i nostri comportamenti quotidiani per poter realizzare quella transizione ecologica di cui il nostro Pianeta ha urgentemente bisogno.

Si riconferma il successo del Bistrot firmato da Maré, un connubio tra cibo e bellezza: ricette nate dalla tradizione e mescolate alla continua ricerca e sperimentazione. Ai fornelli lo chef Omar Casali, con la sua brigata ha regalato al pubblico un’esperienza culinaria immersi tra la natura e la bellezza. Toccante lo spettacolo Res in Terra, Lezioni di bellezza non convenzionale fra diversità e inclusione, progetto in collaborazione con La Maison du Reflet e lo IOR, con il supporto della Provincia di Rimini e dell’Ufficio Pari Opportunità.