L'avvocato Michela Vecchi premiata come Avvocato dell'Anno

Il premio, giunto all’XI edizione è stato consegnato per l’abilità nelle strategie difensive e le notevoli capacità dibattimentali e per la preparazione e l’impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il Diritto Penale"

L’Avvocato Michela Vecchi del Foro di Rimini ha ricevuto il premio “Le Fonti Awards” come Avvocato dell’Anno. Il premio, giunto all’XI edizione, è stato consegnato lo scorso 15 luglio a Milano con la seguente motivazione: «per l’abilità nelle strategie difensive e le notevoli capacità dibattimentali. Per la preparazione e l’impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il Diritto Penale, con particolare riferimento al Diritto Penale d’Impresa dimostrando una profonda conoscenza della materia e indiscussa professionalità». Durante la cerimonia, svoltasi all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anti Covid19, sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. Il premio è stato conferito a seguito di un accurato esame da parte di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore legale e accademico. Numerosi i criteri di valutazione tra cui i risultati professionali, la leadership di settore, l'alta qualità del servizio e l'aggiornamento professionale.

Lo Studio Legale Vecchi è stato fondato nel 2002 dall’Avvocato Michela Vecchi, lo Studio fornisce, da quasi vent’anni, consulenza e assistenza in ambito penalistico. Ha sedi a Bologna, Rimini e Ferrara. La mission dello Studio è quella di aiutare l’imprenditore ad affrontare e gestire, in modo dinamico ed a 360 gradi, il “rischio penale d’impresa”. Si caratterizza per l’esperienza conseguita nell’ambito del diritto penale dell’economia e dell’impresa, dove ha ottenuto risultati eccellenti, anche in processi di rilevanza nazionale. Si occupa di reati societari, finanziari, fallimentari, tributari, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, ambientali, relativi alla sicurezza sul lavoro, a tutela della proprietà industriale. Assiste, tra le altre, imprese manifatturiere, farmaceutiche, di trasporti, inceneritori di rifiuti, strutture sanitario assistenziali, strutture turistico alberghiere. Lo Studio offre consulenze preventive ed assistenza in giudizio. In fase preventiva, offre all’imprenditore un’ampia gamma di consulenze che gli consentono di “fare impresa” e di organizzare la propria azienda, nel rispetto delle leggi, attraverso soluzioni dinamiche ed innovative. Le consulenze offerte vanno dalla rivisitazione della corporate governance, alla predisposizione delle deleghe di funzioni, alla mappatura dei rischi aziendali, all’individuazione e predisposizione dei presidi di controllo interno (protocolli, procedure) più efficaci per fronteggiare tali rischi. Lo Studio è specializzato nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. In fase giudiziale, grazie alla consolidata e comprovata esperienza maturata nelle aule di giustizia, offre assistenza in giudizio agli amministratori, manager, dipendenti, in relazione ai reati originati dalla loro attività, ed alle società, nei processi '231'.

Ha sviluppato una specifica competenza nella conduzione delle indagini difensive, anche interne alle società.