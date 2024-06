L'azienda di moda riminese apre un concept store a Kuwait City

Continua a progredire nel mondo lo stile della Piero Moretti 1969, azienda riminese specializzata nell’abbigliamento prêt-à-porter. Oggi la Piero Moretti 1969 è guidata dalla seconda generazione della famiglia Moretti rappresentata da Fabrizio e Andrea ed è una azienda di abbigliamento femminile in costante crescita. Andrea Moretti riveste anche il ruolo di Vicepresidente di Confartigianato Imprese Rimini. Con l’eleganza, la qualità e lo stile che la distingue, è stato inaugurato il primo concept store in Kuwait, gestito da Starco Group, leader nel retail del Medio Oriente. Il nuovo store offre una selezione esclusiva delle collezioni Piero Moretti, presente in oltre 700 boutique nel mondo, con un fatturato superiore a 6 mln di euro ed un export pari al 65%. L’apertura a Kuwait City accentua l’espansione dell’azienda portando il vero Made in Italy e la sua produzione artigianale ai clienti del Medio Oriente.