"L'azienda non rispetta gli accordi", sciopero all'Officina grandi riparazioni

Visto che è in atto "una costante tendenza al ridimensionamento", e che andando avanti così "la sede va verso una potenziale chiusura", venerdì prossimo a Rimini alle ex Ogr si terrà uno sciopero con presidio. Ad annunciarlo la Filt-Cgil regionale e di Rimini, in occasione dello sciopero regionale del sindacato, per esprimere "la massima preoccupazione sullo scenario evolutivo oltre che sul percorso organizzativo-gestionale della manutenzione dei rotabili in Trenitalia in Emilia-Romagna e a Rimini". Al momento, spiega il sindacato, nell'officina riminese di via Tripoli, dove sono impiegati in produzione 148 lavoratori, è appunto "in atto una costante tendenza al ridimensionamento dovuta alla mancata riconversione o ammodernamento dello stabilimento, compromettendo di fatto la capacità produttiva dell'Officina, dato che le attività lavorative sono deviate in altri siti". Lo stabilimento, per il sindacato, "senza il mantenimento della capacità produttiva attraverso investimenti infrastrutturali e formazione non ha futuro ed è destinato lentamente al ridimensionamento e ad una potenziale chiusura". La Filt-Cgil ricorda che nel 2019 è stato firmato un accordo tra l'azienda e tutti i sindacati nel quale "a fronte di una maggiore flessibilità e aumento di produttività da parte del personale addetto alle attività manutentive", si promettevano investimenti nella riqualificazione dell'impianto. E portare a buon fine questa iniziativa "è indispensabile a garantire un futuro industriale e occupazionale del sito riminese". A oggi, però questo "è disatteso e inevaso da parte dell'azienda". E il timore è che l'emergenza sanitaria sia "l'occasione per superare da parte di Trenitalia quanto mediato fra l'azienda e sindacati in rappresentanza del lavoro e dei lavoratori".