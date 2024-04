L'Eicma Riding Fest la cornice per la presentazione del poster dell’Emilia-Romagna Round del WorldSbk

Sarà l’attesissimo EICMA Riding Fest la cornice che sabato 27 aprile annuncerà l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK in programma a Misano World Circuit dal 14 al 16 giugno. Sabato 27 aprile, alle ore 11.00, i due ducatisti Nicolò Bulega (Team Aruba) e Andrea Iannone (Team Go Eleven), reduci dal terzo appuntamento del mondiale di Superbike che si è tenuto in Olanda lo scorso fine settimana, in occasione della grande “reunion” di appassionati di motociclismo, sveleranno sul palco di Radio Deejay il poster 2024. Dopo aver appena festeggiato proprio ad Assen la gara numero 950 della sua storia, il campionato mondiale per moto derivate di serie avrà ora una pausa e poi arriverà nella Motor Valley, nell’altro circuito che per numero di gare disputate si accosta a quello della “Cattedrale della velocità” nella grande storia della popolare rassegna. Sul palco sarà esposta una showbike del team Ducati Aruba ed interverranno anche Giammaria Manghi (Regione Emilia-Romagna), Fabrizio Piccioni (Sindaco di Misano Adriatico), Pietro Meda (Presidente EICMA), Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit), Francesco Valentino (Dorna Sport), Serafino Foti (team manager Aruba), Filippo Conti (team manager Yamaha GYRT), Denis Sacchetti (team manager Go Eleven). Al termine, gli appassionati potranno incontrare i piloti per una sessione autografi.

La presentazione sarà ospitata all’interno della prima edizione dell’EICMA Riding Fest, il nuovo evento gratuito organizzato e promosso dall’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano in occasione del suo 110° anniversario, che prevede una ricchissima offerta di demo ride. Ad attendere gli appassionati, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile, oltre 280 moto in prova su strada, fuoristrada e pista, ma anche attività propedeutiche riservate ai giovani e ai giovanissimi e la presenza dei migliori marchi di abbigliamento tecnico. E poi ancora spettacoli di freestyle, l’intrattenimento dal palco, la presenza di vip, talent, piloti e leggende del motorsport, il food, un village espositivo e anche uno spazio riservato al gaming con simulatori moto e auto. L’ingresso all’EICMA Riding Fest è completamente gratuito, previa registrazione sul sito eicma.it, così come tutte le experience di guida, ad eccezione dei turni di prova sulla pista internazionale, acquistabili sempre sul sito della manifestazione e i cui proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli.

Sabato 27 sarà davvero una grande giornata per gli appassionati di moto. Alla presentazione del poster 2024 dell’Emilia-Romagna Round e al corposo programma dell’EICMA Riding Fest si aggiunge il ‘Moto Incontro del SIC’ che il Moto Club Misano organizza con partenza dal circuito intitolato all’indimenticabile Marco Simoncelli, con un programma che si protrarrà fino a domenica 28. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli.