L'elicottero e il Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle simulano un salvataggio tra i monti

Impiegato il nuovo AW169 in dotazione al Reparto Aeronavale della Finanza e il reparto di “polizia di montagna” specializzato per operazioni di ricerca e soccorso

A margine delle consuete missioni di volo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte a supporto dell’azione di polizia economico – finanziaria del Corpo, si e? svolta giovedì un’attivita? di familiarizzazione ed addestramento in ambiente montano mediante l’impiego della nuova linea elicotteri AW169, di recente assegnazione. Il Servizio Aereo della Guardia di Finanza, infatti, rientra nel dispositivo di Protezione Civile in caso di pubbliche calamita?, emergenze e situazioni di crisi. La Sezione Aerea di Rimini, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, estende la propria competenza sull’intera area regionale emiliano - romagnola, ove opera anche la componente specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza avente sede ad Abetone – Cutigliano (PT), reparto di “polizia di montagna” specializzato per operazioni di ricerca e soccorso avente competenza territoriale sull’arco appenninico della Toscana e dell’Emilia - Romagna.

Con l’obiettivo di affinare ulteriormente le competenze professionali delle due componenti specializzate, condividere le reciproche peculiarita? tecnico - operative e la conoscenza del territorio, e? stata realizzata un’esercitazione sviluppata fra il comune di Abetone (PT) e quello di Pavullo nel Frignano (MO) mediante la ricognizione delle aree di principale interesse operativo per di ricerca e soccorso, con operazioni di imbarco e sbarco dall’elicottero anche in ambiente fuori campo. Il momento di condivisione e? stato prezioso per lo scambio di procedure e per accrescere la necessaria integrazione delle due componenti, verificando le potenzialita? dell’impiego del nuovo elicottero AW169, idoneo alle operazioni di estrazione al verricello, nonche? potenziare le relative capacita? tecniche.

A fianco delle attivita? di polizia economico – finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti via mare, l’azione di ricerca e soccorso della componente aeronavale della Guardia di Finanza, in concorso agli Enti competenti, costituisce un’importante funzione istituzionale e di protezione civile che si sviluppa oltre che in montagna anche sul rimanente territorio regionale, specialmente nelle zone impervie, con il qualificato supporto del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle.