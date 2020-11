L'Emilia Romagna resta in zona gialla, Bonaccini: "Rispettiamo le regole se non vogliamo altri lutti"

L'Emilia Romagna resta in "zona gialla", ma dal governatore Stefano Bonaccini arriva un appello a non abbassare l'attenzione. "Noi stiamo cercando di fare tutto il possibile, stressando al massimo la risposta sanitaria - scrive in un post su Facebook - Il nostro personale sanitario sta facendo ogni sforzo possibile per assicurare a tutti una risposta, in condizioni sempre più difficili, con i pronto soccorso e i posti letto sempre più affollati".

"Per uscirne però abbiamo bisogno dello sforzo e della responsabilità di tutti. Mi arrivano foto di luoghi in cui le persone non rispettano il distanziamento e altre in cui non si utilizzano correttamente le mascherine - prosegue -. Mi rivolgo a tutti: rispettiamo le regole, se non vogliamo altri ricoveri, altri lutti, altre restrizioni. Dipende da ciascuno di noi".