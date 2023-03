L'etilometro fa strage di patenti, appiedati i guidatori pizzicati ubriachi al volante

Sono state 20 in tutto le patenti ritirate per guida in stato d’ebrezza nell’ultimo fine settimana, durante i controlli sulla strada fatti da due reparti della Polizia Locale di Rimini. Servizi trasversali, messi in campo anche simultaneamente da differenti squadre di agenti, per coprire una porzione di territorio più vasto, garantire la sicurezza sulle strade comunali e prevenire gli incidenti stradali causati da conducenti che hanno alzato un po troppo il gomito. A queste si aggiungono anche altre 4 patenti ritirate per lo stesso motivo, in servizi organizzati in alcune giornate feriali della settimana scorsa. Sul campo, in servizi differenti, c’erano infatti le pattuglie del Reparto mobile e quelle della Squadra giudiziaria. ?

Le prime che hanno coperto i 2 servizi notturni - dall’ una alle sette del mattino sia il venerdì che il sabato - hanno controllato complessivamente oltre 60 veicoli, concentrandosi nelle zone limitrofa al centro storico: dal ponte di Tiberio fino alle vie della Circonvallazione. Servizi nei quali sono state rilevate in tutto 11 violazioni per guida in stato d’ebrezza, 8 delle quali riferite a procedure penali, ovvero con un tasso alcolemico superiore allo 0,80 grammi per litro. ? Tra queste la più grave è quella di un conducente che ha fatto registrare all’etilometro un valore di 1.72 grammi per litro, ovvero oltre 3 volte quello consentito. Le rimanenti violazioni, per le quali comunque è previsto il ritiro della patente di guida, sono state riferite a sanzioni amministrative equivalenti alla somma di euro 544.

Gli uomini in borghese della Squadra giudiziaria invece hanno controllato l’area di Marina Centro con un turno notturno tra il sabato e la domenica scorsa, fermandosi - con un posto di controllo - nella zona del porto. Sono state 9 in tutto le patenti ritirate, per la guida in stato d’ebrezza a fronte di oltre 25 veicoli controllati. Fra queste 4 con denuncia all’Autorità Giudiziaria, 3 solo con sanzione amministrativa e 2 legate al “comma 3 bis” dello stesso articolo, contestate cioè a 2 giovani neopatentati che, come noto, non possono avere un tasso alcolemico superiore allo zero.

Ai servizi del fine settimana vanno aggiunti anche i servizi del Reparto mobile fatti nei turni serali di lunedì e giovedì scorsi, durante i quali - a seguito di altri controlli alla circolazione stradale - sono state sanzionati 4 conducenti con ritiro di patente di guida, perché sorpresi con un tasso alcolemico oltre quello consentito.? I servizi della Polizia Locale a garanzia della sicurezza stradale continueranno che nei prossimi giorni.