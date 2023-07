L'ex amante di lei si presenta sotto casa della donna e distrugge ogni cosa

Una scenata degna dei migliori film quella andata in scena lo scorso 24 aprile a Riccione e che, adesso, costerà un processo a un 39enne siciliano rinviato a giudizio dal gip del Tribunale di Rimini Manuel Bianchi che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Secondo l'accusa l'imputato, quella notte, si era presentato sotto casa dell'ex amante brandendo un grosso martello usato nei cantieri per demolire i muri e aveva iniziato a colpire il videocitofono dell'abitazione della famiglia della donna. Non contento era poi passato all'auto dove, a furia di martellate, aveva sfondato tutti i vetri per poi prendersela anche con la carrozzeria. L'uomo era poi stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri ma, nonostante la presenza delle divise, in strada erano scesi anche la donna e il marito, un 38enne pugliese, e i due uomini avevano rischiato di venire a contatto peggiorando la situazione. Il 39enne, adesso, dovrà comparire davanti al giudice Monocratico il prossimo 21 settembre.