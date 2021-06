L’ex caserma Giulio Cesare consegnata all’Agenzia del demanio regionale

Il passaggio di consegne rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione della Cittadella delle forze dell'ordine riminesi

Il Ministero della Difesa ha formalizzato la dismissione della Caserma Giulio Cesare che da oggi è nella disponibilità Agenzia del Demanio Regionale. Un passaggio ufficializzato dalla sottoscrizione a Bologna di un verbale tra Stato Maggiore dell’Esercito e Demanio, che sancisce la consegna all’ente regionale dell’area di via Flaminia, una superficie che si estende per circa 70 mila metri quadrati e su cui sorgono una dozzina di costruzioni oltre a ulteriori strutture minori. Con la consegna al Demanio si apre così la possibilità di conferire all’ex caserma una nuova destinazione, progetto su cui da tempo l’Amministrazione Comunale sta lavorando in sinergia con la Prefettura. L’intenzione è di trasformare l’edificio nel nuovo ‘federal building’ di Rimini, diventando cioè sede delle forze dell’ordine, soluzione che consentirebbe di sanare un vulnus storico del territorio provinciale.