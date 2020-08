L'ex oratorio diventerà la "casa delle associazioni": lavori per 85mila euro con i contributi del Gal

Si è aperto nei giorni scorsi il cantiere per il recupero e la riqualificazione dell’ex Oratorio della Chiesa Collegiata del capoluogo. Un intervento che andrà a interessare tutti tre i piani della struttura grazie a un progetto da 85.700 euro finanziato per 78.150 dal Gal Valle Marecchia e Conca “Il lockdown ha comportato un cambio di programma e i lavori sono iniziati lunedì 3 agosto con data di chiusura dell’opera fissata per il 21 marzo 2021. Ad aggiudicarseli è stata l’impresa Guidi Giovanni Srl di Serra Sant’Abbondio, nel Pesarese, e con quest’opera metteremo mano all’intero fabbricato oggi utilizzato dalla Banda Città di Verucchio così da renderlo fruibile a tutte le associazioni. Dotando fra l’altro di insonorizzazione il locale in cui vengono tenute le prove musicali”, fa il punto della situazione l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali. L'idea è appunto quella di trasformarlo in una casa della associazioni.

“Sarà posizionato un montascala con scivolo per le carrozzine per abbattere le barriere architettoniche dall’ingresso su via San Francesco, si provvederà a una suddivisione degli spazi interni dei tre piani così da poter soddisfare svariate esigenze attraverso pareti in cartongesso, si metterà mano a ogni infisso e pavimento e si recupererà anche il piano terra. Quello spazio conosciuto come ex bottega di ‘Gigetto’” prosegue Cardinali, svelando una novità molto attesa: “A piano terra saranno anche ricavati dei servizi igienici pubblici, che si riveleranno doppiamente importanti in occasione degli eventi del capoluogo per cui si è solitamente costretti a dover ricorrere al bagni chimici: lo scavo e i collegamenti con i pozzetti sono già stati realizzati e serviranno anche i nuovi bagni che si ricaveranno negli altri piani”.