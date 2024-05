L'hashish "griffato" Maradona costa le manette allo spacciatore

Hashish di qualità elevata marchiato con l'effige di Diego Maradona. Questo quello che spacciava un nordafricano che, nella giornata di mercoledì, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Rimini. Lo straniero era stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre rovistava in un cespuglio nella zona di Miramare per poi raccogliere un involucro e, con fare sospetto, nasconderlo in tasca. L'uomo era stato poi avvicinato da un secondo soggetto e, insieme, si erano avviati verso la spiaggia. Intuendo che fosse in corso una cessione di stupefacente i carabinieri sono intervenuti bloccandoli entrambi e, dalla perquisizione del primo, è spuntato un panetto di hashish da quasi un etto sulla cui confezione era impressa la fotografia del pibe de oro. Lo stupefacente è valso le manette allo straniero che, nella mattinata di giovedì, è stato processato per direttissima.