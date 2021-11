L'hotel crocevia dello spaccio chiuso dal Questore di Rimini

Il Questore di Rimini, Francesco De Cicco, ha sospeso per 15 giorni la licenza di un hotel di Marebello ritenuto un crocevia dello spaccio. La struttura ricettiva, in passato, era già stata visitata dalle forze dell'ordine che in due distinte occasioni avevano sequestrato quasi 300 grammi di cocaina, oltre ad hashish ed a sostanza da taglio, con arresti in flagranza e denunce in stato di libertà di cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio dello Stato. Gli accertamenti amministrativi, inoltre, avevano fatto emergere come all'interno avessero trovato alloggio vecchie conoscenze delle forze dell'ordine che non erano state registrate. "Gli accertamenti, compiuti unitamente a personale della polizia Municipale, hanno evidenziato lo stato di abiezione della struttura ricettiva in questione" sottolineano dalla Questura che, allo stesso tempo, ha ritenuto esserci i presupposti di "grave pregiudizio al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica".