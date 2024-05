L'impegno della Guardia Costiera per “Fondali puliti Romagna – Insieme per l’ambiente”

Il personale militare della Guardia Costiera di Riccione ha partecipato domenica mattina alla manifestazione denominata “Fondali puliti Romagna – Insieme per l’ambiente”, patrocinata dal Comune di Riccione e dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della quale il Gruppo Sub Riccione con i propri associati ha provveduto alla pulizia dei fondali marini dai rifiuti sommersi nel tratto di costa compreso tra il confine sud di Riccione fino al porto canale. L’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire a liberare il mare da tutto ciò che non gli appartiene e sensibilizzare le persone su un problema così attuale come l’inquinamento marino.