L'incendio parte dal guardaroba, appartamento invaso dal fumo

Pasqua in fumo per i proprietari di un'abitazione a San Savino nel comune di Montescudo-Monte Colombo dove, nella tarda mattinata di domenica, si è sviluppato un incendio. A dare l'allarme, verso le 12.30, sono stati i vicini di casa preoccupati dal fumo che usciva da porte e finestre e dal fatto che dall'appartamento non arrivassero segnali della presenza dei residenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, dopo aver aperto la porta ed essersi accertati che non c'era nessuno in casa, hanno trovato un guardaroba che stava prendendo fuoco sprigionando una densa coltre. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere le fiamme e, al termine delle operazioni, hanno dichiarato l'appartamento non fruibile fino al ripristino delle sue condizioni. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto nella mattinata di Pasquetta per un singolare incidente di un mezzo dei rifiuti: un'intera frazione è rimasta senza metano (qui la notizia)

(FOTO DI REPERTORIO)