L'intelligenza artificiale nei processi: la scienza in aiuto ai giudici

La Camera Penale di Rimini ha organizzato un importante evento culturale, senza precedenti a livello nazionale, che si terrà presso l’iconico Cinema Fulgor (sala Federico Fellini) per l’intera giornata di venerdì 29 settembre. Il tema del convegno sarà incentrato sull’analisi del processo cognitivo riguardante la mente del giudice, in ordine ai vari meccanismi di interferenza inconscia che possono influenzare ogni decisione insita nelle sentenze pronunciate dai nostri Tribunali. A livello internazionale, infatti, si stanno consolidando studi analitici riguardanti la psicologia cognitiva, per ciò che attiene al ragionamento umano ed all’architettura mentale legata ai processi decisionali. Best sellers quali “Pensieri lenti e veloci” (2011) del Premio Nobel nel 2002 Daniel Kahneman, ovvero “Rumore” dello stesso autore assieme ad Olivier Sibony e Cass R. Sunstein (2021), hanno aperto definitivamente il campo della riflessione sugli iter logici anche in campo giudiziario, per le influenze che vi esercitano le euristiche, i cd. biases, il giudizio di probabilità e la logica.



L’evoluzione degli studi psicologici sui processi di decisione umana ha recentemente consentito di scoprire che, oltre ai biases (descritti e catalogati come errori cognitivi), i giudizi in materia penale sono fortemente condizionati dalla variabilità delle valutazioni causata dal “rumore” che determina un’ingiustificata diversità di decisioni in casi simili. Al fine di ovviare alle problematiche determinate dalle “illusioni cognitive”, emergono riflessioni critiche sul possibile ausilio che potrà essere fornito in futuro al giudice dai modelli algoritmici di intelligenza artificiale, basati sull’analisi immediata dei dati statistici disponibili, volti ad “igienizzare” il giudizio.



Ne discuteranno al più alto livello scientifico illustri esponenti del mondo della magistratura, dell’accademia e della classe forense, quali il Prof. Olivier Sibony delle Università di Parigi e Oxford, il Primo Presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione Dott. Giovanni Canzio, l’ex Presidente della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione Dott. Rocco Blaiotta, il Prof. Giulio Ubertis dell’Università Cattolica di Milano, i filosofi della scienza Prof. Paolo Garbolino dell’Università di Venezia e Prof. Giovanni Boniolo dell’Università di Ferrara, e l’Avv. Carlo Bona di Trento. L’evento, riservato presso il Fulgor per i soli addetti ai lavori, sarà trasmesso in diretta streaming nazionale tramite un’apposita piattaforma on-line dedicata al mondo della formazione professionale in ambito giuridico.